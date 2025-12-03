Les Nuits des Mille Feux

3 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Alors que les dernières lueurs du jour colorent encore les jardins, les flammes de plus de 2000 bougies viennent progressivement illuminer les allées.

Réservation en ligne obligatoire pour les visiteurs qui ne viendront que pour la soirée ouverture de la billetterie en juin 2026.

Alors que les dernières lueurs du jour colorent encore les jardins, les flammes

de plus de 2000 bougies viennent progressivement illuminer les allées et réveler

les motifs de buis. Villandry vous convie à une promenade ponctuée par les

animations, clôturée par un spectacle d’eau et lumière, promesse d’une soirée

tout en poésie.

Nombre de place limité Réservation en ligne obligatoire pour les visiteurs qui ne viendront que pour la soirée ouverture de la billetterie en juin 2025. 16 .

3 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 02 09

English :

As the last glimmers of daylight fill the gardens, the flames of over 2,000 candles gradually illuminate the aisles.

Online reservations are required for visitors coming for the evening only: ticket sales open in June 2026.

L’événement Les Nuits des Mille Feux Villandry a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT 37