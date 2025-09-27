Les Journées du Potager

3 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Septembre est sûrement l’un des plus beaux mois de l’année pour arpenter les jardins de Villandry…et tout particulièrement son potager décoratif ! Le temps d’un week-end convivial et chaleureux, venez célébrer l’arrivée de l’automne.

Septembre est sûrement l’un des plus beaux mois de l’année pour arpenter les jardins de Villandry…et tout particulièrement son potager décoratif ! Le temps d’un week-end convivial et chaleureux, venez célébrer l’arrivée de l’automne. Jardiniers débutants ou confirmés repartiront sans nul doute avec de nombreuses idées en tête et des légumes dans leurs paniers ! 8 .

3 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 02 09 info@chateauvillandry.fr

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English :

September is surely one of the most beautiful months of the year to stroll through the gardens of Villandry?and especially its decorative vegetable garden! Come and celebrate the arrival of autumn over a warm and friendly weekend.

L’événement Les Journées du Potager Villandry a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37