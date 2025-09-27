Noël au pays des châteaux A Villandry, la Nature s’invite au château Villandry
samedi 28 novembre 2026 · Villandry
Informations pratiques
Villandry
Noël au pays des châteaux A Villandry, la Nature s’invite au château
Rue principale Villandry Indre-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-28 09:30:00
fin : 2027-01-03 17:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Cet hiver, la nature reprend ses quartiers au château de Villandry. Une fois les portes closes, plantes et animaux investissent chaque pièce, y créant une atmosphère tour à tour forestière, tantôt enneigée, toujours accueillante et chaleureuse. Mais cette année, les habitants de la forêt se lancent
Cet hiver, la nature reprend ses quartiers au château de Villandry. Une fois les portes closes, plantes et animaux investissent chaque pièce, y créant une atmosphère tour à tour forestière, tantôt enneigée, toujours accueillante et chaleureuse. Mais cette année, les habitants de la forêt se lancent un défi de taille créer leur propre potager (magique) de Noël, directement inspiré par celui de Villandry ! On y trouvera évidemment des légumes, mais aussi bien d’autres surprises… 14 .
Rue principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 02 09 info@chateauvillandry.com
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English :
This winter, nature is reclaiming its place at the Château de Villandry. Once the doors are closed, plants and animals take over every room, creating an atmosphere that is by turns forest-like and snow-covered, yet always welcoming and warm. But this year, the forest’s inhabitants are setting out to
L’événement Noël au pays des châteaux A Villandry, la Nature s’invite au château Villandry a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT 37
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