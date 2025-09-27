Visite du château, Château de Villandry, Villandry

Informations pratiques

Visite du château 19 et 20 septembre Château de Villandry Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chaque année, le Château de Villandry fait appel à des artisans et maîtres d’art aux savoir-faire divers pour préserver et continuer à partager le patrimoine avec le plus grand nombre. Nous profitons de ce week-end pour les mettre à l’honneur ! Venez à la rencontre de tailleurs de pierre, de ferronniers d’art ou encore de brodeuses et dentellières, et découvrez des métiers indispensables à la préservation du patrimoine.

En famille, un livre-jeux donnera l’occasion aux plus jeunes de porter un autre regard sur les oeuvres et le mobilier qui les entourent.

Des visites guidées des jardins ainsi que des balades en calèche seront également proposées (incluses dans le tarif d’entrée).

Château de Villandry 3 Rue Principale, 37510 Villandry, France Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247500209 http://www.chateauvillandry.com Cette demeure seigneuriale, élevée en 1532 par Jean Le Breton, secrétaire d’État de François Ier, conserve un donjon du XIVe siècle. Le château a été modernisé à partir de 1754 par son propriétaire Michel-Ange de Castellane, qui a fait construire les communs avec leurs toits à la Mansart. La demeure a été achetée en 1906 par Joachim Carvallo (1869-1936) , fondateur de La Demeure historique, marié à une héritière américaine, Anne Coleman. S’inspirant des textes anciens, Carvallo a fait restaurer les jardins du château, une restitution conjecturale d’un jardin à la française du XVIe siècle qui s’accorde avec les bâtiments. Ces jardins sont divisés en trois étages, avec un potager en bas, un jardin d’ornement constitué de broderies de buis taillés et une terrasse supérieure comportant un jardin d’eau avec cascades et charmilles. Les fontaines et tonnelles du jardin ont été restaurées à partir de 1994. Accès à 15 km au sud ouest de Tours par la D7 ou par l’A85 direction Saumur, sortie n°8

Chaque année, le Château de Villandry fait appel à des artisans et maîtres d’art aux savoir-faire divers pour préserver et continuer à partager le patrimoine avec le plus grand nombre.