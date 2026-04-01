Bazas

Chorales en plein choeur

Salle Gérard Bonnac Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chorale en plein choeur ! La chorale Le Big Bazas organise une rencontre de cinq chorales ce dimanche, retrouvez sur place

– Les Piplettes Dir Jacky Gratecap

– En voix la musique et Olé Choeurs Dir Sylvie Rochereau

– Le choeur du Ciron Dir Philippe Brolèse

– Des gars de Garonne Dir Jacky Gratecap

– Le Big Bazas Dir Kalysta Louis

Buvette sur place. .

Salle Gérard Bonnac Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 67 06 59 bigbazas33@yahoo.com

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English : Chorales en plein choeur

L’événement Chorales en plein choeur Bazas a été mis à jour le 2026-04-22 par La Gironde du Sud