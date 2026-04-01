Chorales en plein choeur Bazas
Chorales en plein choeur Bazas dimanche 26 avril 2026.
Bazas
Chorales en plein choeur
Salle Gérard Bonnac Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Chorale en plein choeur ! La chorale Le Big Bazas organise une rencontre de cinq chorales ce dimanche, retrouvez sur place
– Les Piplettes Dir Jacky Gratecap
– En voix la musique et Olé Choeurs Dir Sylvie Rochereau
– Le choeur du Ciron Dir Philippe Brolèse
– Des gars de Garonne Dir Jacky Gratecap
– Le Big Bazas Dir Kalysta Louis
Buvette sur place. .
Salle Gérard Bonnac Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 67 06 59 bigbazas33@yahoo.com
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English : Chorales en plein choeur
L’événement Chorales en plein choeur Bazas a été mis à jour le 2026-04-22 par La Gironde du Sud
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