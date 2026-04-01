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Chorales en plein choeur Bazas

Chorales en plein choeur Bazas

Chorales en plein choeur Bazas dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle Gérard Bonnac

Ville : 33430 Bazas

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Bazas

Chorales en plein choeur

Salle Gérard Bonnac Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Chorale en plein choeur ! La chorale Le Big Bazas organise une rencontre de cinq chorales ce dimanche, retrouvez sur place
– Les Piplettes Dir Jacky Gratecap
– En voix la musique et Olé Choeurs Dir Sylvie Rochereau
– Le choeur du Ciron Dir Philippe Brolèse
– Des gars de Garonne Dir Jacky Gratecap
– Le Big Bazas Dir Kalysta Louis

Buvette sur place.   .

Salle Gérard Bonnac Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 67 06 59  bigbazas33@yahoo.com

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English : Chorales en plein choeur

L’événement Chorales en plein choeur Bazas a été mis à jour le 2026-04-22 par La Gironde du Sud

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