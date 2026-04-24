Créances

Choses merveilleuses de… juillet

105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Atelier créatif écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année )

> pour tout public, à partir de 8 ans

> gratuit, sur inscription .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choses merveilleuses de… juillet

L’événement Choses merveilleuses de… juillet Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche