La super journée ! Bibliothèque de Créances Créances

Créances

La super journée !

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Une journée d’animations autour de quelques figures de la littérature jeunesse avec

* des petites histoires de 0 à 6 ans,

* des lectures signées,

* des activités

* des jeux

> pour les enfants de 1 an à 10 ans

> entrée libre et gratuite

Animation proposée dans le cadre de la 12e édition de Partir en livre, festival du livre pour la jeunesse partout en France, proposé par le Centre national du livre du 17 juin au 19 juillet 2026, sur le thème Nos petits et grands héros .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

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English : La super journée !

L’événement La super journée ! Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche