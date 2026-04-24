Ludiparty Jeux d’enquête Bibliothèque de Créances Créances

Créances

Ludiparty Jeux d’enquête

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Découverte d’un ou plusieurs jeux d’enquête, seul, en famille ou entre amis !

> pour tout public, adultes et enfants, dès 4 ans

> entrée libre et gratuite .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

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English : Ludiparty Jeux d’enquête

L’événement Ludiparty Jeux d’enquête Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche