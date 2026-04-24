Ludiparty Jeux d’enquête Bibliothèque de Créances Créances
Ludiparty Jeux d’enquête Bibliothèque de Créances Créances jeudi 9 juillet 2026.
Créances
Ludiparty Jeux d’enquête
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découverte d’un ou plusieurs jeux d’enquête, seul, en famille ou entre amis !
> pour tout public, adultes et enfants, dès 4 ans
> entrée libre et gratuite .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Ludiparty Jeux d’enquête
L’événement Ludiparty Jeux d’enquête Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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