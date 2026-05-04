Fête de la moto Créances
Fête de la moto Créances samedi 4 juillet 2026.
Créances
Fête de la moto
Parking de la plage Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Rally moto, chasse au trésor, spectacle d’acrobaties moto, concert avec le groupe Highland safari et feu d’artifice. .
Parking de la plage Créances 50710 Manche Normandie +33 6 10 13 46 25
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English : Fête de la moto
L’événement Fête de la moto Créances a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche
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