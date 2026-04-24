Choses merveilleuses de… mai Bibliothèque de Créances Créances
Choses merveilleuses de… mai Bibliothèque de Créances Créances mercredi 13 mai 2026.
Créances
Choses merveilleuses de… mai
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Atelier créatif pour tout public
> écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année )
> pour tout public, à partir de 8 ans
> gratuit, sur inscription .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Choses merveilleuses de… mai
L’événement Choses merveilleuses de… mai Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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