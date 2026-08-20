Chouette conférence : pourquoi le climat de la Terre change-t-il ? Auditorium des Champs Libres Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Chouette conférence : pourquoi le climat de la Terre change-t-il ? Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 10 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Daphné Buiron, glaciologue, explique le fonctionnement du climat et donne des clés pour agir.
Le climat, contrairement à la météo, c’est le temps qu’il fait sur un temps long. Quel est le rôle du soleil, de l’atmosphère, des océans ou des glaciers sur les températures, les vents ou les pluies ? Pourquoi dit-on que la Terre se réchauffe et quel est le rôle des activités humaines dans ce processus ? Faut-il lutter contre le réchauffement ou bien s’adapter, ou bien faut-il faire les deux ?
Rencontre animée par Jessie Magana, autrice jeunesse et interprétée en LSF (langue des signes française).
Dans le cadre de la Fête de la Science.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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