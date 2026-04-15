Chouette conférence : que sait-on des dinosaures ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes
Chouette conférence : que sait-on des dinosaures ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Chouette conférence : que sait-on des dinosaures ? Mercredi 15 avril, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Les dinosaures ont vécu sur Terre pendant 165 millions d’années. Ils se déplaçaient sur le sol, dans les eaux et dans les airs, ils étaient carnivores ou herbivores, certains étaient grands comme des immeubles, d’autres plus petits… Ils auraient disparu mais est-ce vrai ?
Avec Ronan Allain, paléontologue au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
Rencontre animée par Jessie Magana, autrice jeunesse.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Mystérieux, dangereux, disparus… Les dinosaures n’ont pas livré tous leurs secrets ! Le paléontologue Ronan Allain nous invite à les découvrir. accessibilite vacances
© La_Bourd
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