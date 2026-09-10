Chouette nuit !, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Chouette nuit ! Vendredi 18 septembre, 20h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Cap sur le Parc de la Citadelle pour une balade nocturne à la recherche des chouettes et autres rapaces qui se réveillent lorsque tout le monde va se coucher. Avec Nord Nature Environnement.

Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4198 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4198 »}]

Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Daniel Rapaich