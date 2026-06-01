Spectacle Jeune public – Dans mon jardin, il y a !, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Spectacle Jeune public – Dans mon jardin, il y a ! Dimanche 30 août, 15h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T15:30:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:30:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

« Dans mon jardin, il y a »

Petites ritournelles et formulettes du jardin qui se jouent sur la main ; Une petite histoire en images colorées et en sons joyeux du jardin florissant !

La chanteuse Laetitia Gallego raconte des jeux de mains, des comptines et formulettes du jardin qui viennent de la tradition orale. Elle s’accompagne de petits objets sonores et visuels qui viennent agrémenter son chant.

Créé, joué et chanté par : Laetitia GALLEGO

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12485/petites-ritournelles-et-formulettes-du-jardin-avec-laetitia-gallego »}]

Petites ritournelles et formulettes du jardin qui se jouent sur la main ; Une petite histoire en images colorées et en sons joyeux du jardin florissant, pour les 0-6 ans

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