Christian Grataloup et Jean de Preneuf, Librairie Compagnie, Paris

Christian Grataloup et Jean de Preneuf Vendredi 5 juin, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-christian-grataloup-et-jean-de-preneuf-1989811110596 »}]

Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace