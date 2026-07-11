Christine Zayed Trio – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Concert – Jazz oriental Chanteuse, compositrice, et musicienne palestinienne, Christine Zayed puise son inspiration dans la musique classique arabe et la poésie palestinienne contemporaine, influencée par des répertoires traditionnels et les cultures d’ici et d’ailleurs. Au cœur de sa création se trouve une exploration approfondie du qanun, cithare dont elle explore toutes les facettes avec subtilité et talent. Elle est rejointe par deux formidables musiciens : Sylvain Barou, flûtiste dont le son unique mêle les traditions bretonnes et irlandaises aux influences de la musique hindoustanie, turque, arménienne et iranienne, et Habib Meftah, batteur percussionniste de jazz qui puise ses inspirations en Inde.Avec son trio, Christine Zayed poursuit une exploration personnelle, enracinée en Palestine, transformée en un langage universel de connexion à l’autre. Christine Zayed : chant, qanun / Sylvain Barou : flûtes / Habib Meftah : percussions Durée : 1h30 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/



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