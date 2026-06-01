Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture Magné
Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture Magné mercredi 17 juin 2026.
Magné
Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture
Magné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-17
Christoff Debusschere, officier peintre de marine, est l’invité d’honneur du Festival international de peinture de Magné du 17 au 19 juillet 2026. Rencontre avec celui qui a quitté l’école à 16 ans pour intégrer un atelier de peintre.
Festival international de peinture de Magné, gratuit pour le public.
– Vendredi 17 juillet concours à Coulon de 8 h à 20 h. À partir de 20 h restauration sur place avec les Marchés gourmands de la laiterie de Coulon. À 21 h, soirée musicale avec un orchestre.
– Samedi 18 juillet concours à Magné de 8 h à 18 h. À 18 h, apéritif musical avec le groupe de jazz Anouman Swing quartet. À 21 h, soirée animée par Melsin’Pop.
-Dimanche 19 juillet reprise du concours de 8 h à 12 h. À 15 h 30, exposition des œuvres dans les jardins de la mairie. À 17 h 30, proclamation du palmarès. .
Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture
L’événement Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture Magné a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Niort Marais Poitevin
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- Randonnée du Patrimoine Magné 6 septembre 2026