Magné

Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture

Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-17

Christoff Debusschere, officier peintre de marine, est l’invité d’honneur du Festival international de peinture de Magné du 17 au 19 juillet 2026. Rencontre avec celui qui a quitté l’école à 16 ans pour intégrer un atelier de peintre.

Festival international de peinture de Magné, gratuit pour le public.

– Vendredi 17 juillet concours à Coulon de 8 h à 20 h. À partir de 20 h restauration sur place avec les Marchés gourmands de la laiterie de Coulon. À 21 h, soirée musicale avec un orchestre.

– Samedi 18 juillet concours à Magné de 8 h à 18 h. À 18 h, apéritif musical avec le groupe de jazz Anouman Swing quartet. À 21 h, soirée animée par Melsin’Pop.

-Dimanche 19 juillet reprise du concours de 8 h à 12 h. À 15 h 30, exposition des œuvres dans les jardins de la mairie. À 17 h 30, proclamation du palmarès. .

Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture

L’événement Christoff Debusschere, président du Festival de Magné 2026 de peinture Magné a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Niort Marais Poitevin