Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée du Patrimoine Magné

Randonnée du Patrimoine Magné

Randonnée du Patrimoine Magné dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Bois de la commune de Magné

Ville : 86160 Magné

Département : Vienne

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Magné

Randonnée du Patrimoine

Bois de la commune de Magné Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Partez à la découverte d’une partie du patrimoine historique, culturel et naturel de la commune de Magné (86).
Chaussez-vous de vos meilleurs chaussures et rendez-vous au bois de la commune de Magné pour le départ.

Animation organisée par Magné Patrimoine.   .

Bois de la commune de Magné Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29  asso.magne.patrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée du Patrimoine

L’événement Randonnée du Patrimoine Magné a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Magné (Vienne)