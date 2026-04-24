Randonnée du Patrimoine Magné
Randonnée du Patrimoine Magné dimanche 6 septembre 2026.
Magné
Randonnée du Patrimoine
Bois de la commune de Magné Magné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Partez à la découverte d’une partie du patrimoine historique, culturel et naturel de la commune de Magné (86).
Chaussez-vous de vos meilleurs chaussures et rendez-vous au bois de la commune de Magné pour le départ.
Animation organisée par Magné Patrimoine. .
Bois de la commune de Magné Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29 asso.magne.patrimoine@gmail.com
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English : Randonnée du Patrimoine
L’événement Randonnée du Patrimoine Magné a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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