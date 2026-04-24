Magné

Randonnée du Patrimoine

Bois de la commune de Magné Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Partez à la découverte d’une partie du patrimoine historique, culturel et naturel de la commune de Magné (86).

Chaussez-vous de vos meilleurs chaussures et rendez-vous au bois de la commune de Magné pour le départ.

Animation organisée par Magné Patrimoine. .

Bois de la commune de Magné Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29 asso.magne.patrimoine@gmail.com

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English : Randonnée du Patrimoine

L’événement Randonnée du Patrimoine Magné a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou