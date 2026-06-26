La guinguette de Magné Magné
vendredi 31 juillet 2026 · Magné
Informations pratiques
Magné
La guinguette de Magné
267 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
La guinguette de Magné est de retour les 31 juillet, 1er et 2 août 2026 à l’Espace Festiv’été au niveau du terrain de foot de Magné près de Niort.
Le programme
Vendredi 31 juillet 2026 MESTICA SOCIAL CLUB (19h à 23h)
Samedi 1er août 2026 Orchestre CALYPSO (18h à 00h)
Dimanche 2 août 2026 THIERRY GUITTON (14h à 19h)
Entrée libre
Buvette Restauration sur place .
267 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 44 76 festimagne@gmail.com
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English : La guinguette de Magné
L’événement La guinguette de Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Niort Marais Poitevin
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