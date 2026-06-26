Informations pratiques

Magné

La guinguette de Magné

267 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

La guinguette de Magné est de retour les 31 juillet, 1er et 2 août 2026 à l’Espace Festiv’été au niveau du terrain de foot de Magné près de Niort.

Le programme

Vendredi 31 juillet 2026 MESTICA SOCIAL CLUB (19h à 23h)

Samedi 1er août 2026 Orchestre CALYPSO (18h à 00h)

Dimanche 2 août 2026 THIERRY GUITTON (14h à 19h)

Entrée libre

Buvette Restauration sur place .

267 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 44 76 festimagne@gmail.com

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English : La guinguette de Magné

L’événement La guinguette de Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Niort Marais Poitevin