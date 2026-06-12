Magné

Vide-grenier

Bois communal Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Réservation souhaité. .

Bois communal Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Magné a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou