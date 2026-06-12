Vide-grenier Magné
Vide-grenier Magné mardi 14 juillet 2026.
Magné
Vide-grenier
Bois communal Magné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Réservation souhaité. .
Bois communal Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Magné a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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