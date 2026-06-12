Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier Magné

Vide-grenier Magné

Vide-grenier Magné mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Bois communal

Ville : 86160 Magné

Département : Vienne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Magné

Vide-grenier

Bois communal Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Réservation souhaité.   .

Bois communal Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Magné a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Magné (Vienne)