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38ème Festival international de peinture de Magné Magné

38ème Festival international de peinture de Magné Magné

38ème Festival international de peinture de Magné Magné samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Magné
Ville
79460 Magné
Département
Deux-Sèvres
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif

Magné

38ème Festival international de peinture de Magné

Magné Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Du 17 au 19 juillet 2026, le festival accueillera artistes et passionnés au cœur du Marais Poitevin.

Avec une dotation exceptionnelle de 20 000 € et une quarantaine de prix, cet événement est une opportunité unique pour les peintres de tous horizons.

Un jury d’exception Christoff Debusschere (président), Richard Gautier, Daniel Doutre, Bernard Masson, Marie-Hélène D’Autreppe, Jean-Paul Meinvielle.
Une galerie d’exposition vente samedi et dimanche, sous tivoli à Magné
Un festival convivial soirées festives et musicales vendredi et samedi

Inscriptions des peintres jusqu’au 6 juillet sur festivalpeinturemagne.com ou sur place à Magné. Pas d’inscription sur place à Coulon.   .

Magné Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : 38ème Festival international de peinture de Magné

L’événement 38ème Festival international de peinture de Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Niort Marais Poitevin

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