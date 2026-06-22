Mission Argent de poche à Magné Magné
Mission Argent de poche à Magné Magné samedi 4 juillet 2026.
Magné
Mission Argent de poche à Magné
Magné Magné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-04
Envie de t’investir cet été tout en gagnant un peu d’argent ?
Si tu as 16 ou 17 ans et que tu habites à Magné, la commune te propose de participer au dispositif Argent de poche pendant les vacances d’été.
Tu pourras effectuer différentes missions aux côtés des services municipaux, comme
L’entretien des espaces verts
Des travaux de peinture
️ De petits travaux d’entretien et diverses interventions
Les missions se déroulent par demi-journées, sur une ou deux semaines, avec une gratification de 15 € par demi-journée.
C’est une belle opportunité de vivre une première expérience, de découvrir le fonctionnement des services municipaux et de contribuer à la vie de ta commune.
Pour déposer ta candidature, envoie un e-mail à [mairie@ville-magne.fr] en indiquant
Ton numéro de téléphone/ Ton adresse/ Tes disponibilités.
⚠️Dans la limite des places disponibles. .
Magné Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-magne.fr
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English : Mission Argent de poche à Magné
L’événement Mission Argent de poche à Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Magné (Deux-Sèvres)
- Vide-grenier Magné 14 juillet 2026
- 38ème Festival international de peinture de Magné Magné 18 juillet 2026
- Randonnée du Patrimoine Magné 6 septembre 2026