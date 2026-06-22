Magné

Mission Argent de poche à Magné

Magné Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04

Envie de t’investir cet été tout en gagnant un peu d’argent ?

Si tu as 16 ou 17 ans et que tu habites à Magné, la commune te propose de participer au dispositif Argent de poche pendant les vacances d’été.

Tu pourras effectuer différentes missions aux côtés des services municipaux, comme

L’entretien des espaces verts

Des travaux de peinture

️ De petits travaux d’entretien et diverses interventions

Les missions se déroulent par demi-journées, sur une ou deux semaines, avec une gratification de 15 € par demi-journée.

C’est une belle opportunité de vivre une première expérience, de découvrir le fonctionnement des services municipaux et de contribuer à la vie de ta commune.

Pour déposer ta candidature, envoie un e-mail à [mairie@ville-magne.fr] en indiquant

Ton numéro de téléphone/ Ton adresse/ Tes disponibilités.

⚠️Dans la limite des places disponibles. .

Magné Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-magne.fr

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English : Mission Argent de poche à Magné

L’événement Mission Argent de poche à Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Niort Marais Poitevin