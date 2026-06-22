UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mission Argent de poche à Magné Magné

Mission Argent de poche à Magné Magné

Mission Argent de poche à Magné Magné samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Magné
Ville
79460 Magné
Département
Deux-Sèvres
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif

Magné

Mission Argent de poche à Magné

Magné Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-04

Envie de t’investir cet été tout en gagnant un peu d’argent ?

Si tu as 16 ou 17 ans et que tu habites à Magné, la commune te propose de participer au dispositif Argent de poche pendant les vacances d’été.

Tu pourras effectuer différentes missions aux côtés des services municipaux, comme
L’entretien des espaces verts
Des travaux de peinture
️ De petits travaux d’entretien et diverses interventions

Les missions se déroulent par demi-journées, sur une ou deux semaines, avec une gratification de 15 € par demi-journée.
C’est une belle opportunité de vivre une première expérience, de découvrir le fonctionnement des services municipaux et de contribuer à la vie de ta commune.

Pour déposer ta candidature, envoie un e-mail à [mairie@ville-magne.fr] en indiquant
Ton numéro de téléphone/ Ton adresse/ Tes disponibilités.

⚠️Dans la limite des places disponibles.   .

Magné Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   mairie@ville-magne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mission Argent de poche à Magné

L’événement Mission Argent de poche à Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Magné (Deux-Sèvres)