38ème édition du Festival International de peinture de Magné Magné vendredi 17 juillet 2026.

Magné

38ème édition du Festival International de peinture de Magné

49 Grande Rue Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

La 38ème édition du Festival International de peinture de Magné se déroulera les 17, 18 et 19 juillet 2026.

Avis aux artistes, amateurs et passionnés de peinture !

3 jours de concours exceptionnels avec plus de 200 peintres attendus et 25 000 € de prix à remporter !

Rendez-vous

Vendredi 17 juillet 2026 à Coulon

Samedi 18 & dimanche 19 juillet 2026 à Magné

Un festival riche en nouveautés et encore plus vivant !

Restauration sur place samedi & dimanche en continu (frites, saucisses, sandwichs)

Samedi soir dès 19h00 apéro-jazz suivi d’un dîner-concert

Exposition à Magné (18 & 19 juillet)

sous un Tivoli sécurisé Exposition/vente dédiée aux artistes primés lors des éditions précédentes.

Au Four Pontet Exposition exceptionnelle de Christoff Debusschere, président du jury et peintre officiel de la Marine. .

49 Grande Rue Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 02 40 contact@festivalpeinturemagne.com

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English : 38ème édition du Festival International de peinture de Magné

L’événement 38ème édition du Festival International de peinture de Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin