38ème édition du Festival International de peinture de Magné Magné
38ème édition du Festival International de peinture de Magné Magné vendredi 17 juillet 2026.
Magné
38ème édition du Festival International de peinture de Magné
49 Grande Rue Magné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
La 38ème édition du Festival International de peinture de Magné se déroulera les 17, 18 et 19 juillet 2026.
Avis aux artistes, amateurs et passionnés de peinture !
3 jours de concours exceptionnels avec plus de 200 peintres attendus et 25 000 € de prix à remporter !
Rendez-vous
Vendredi 17 juillet 2026 à Coulon
Samedi 18 & dimanche 19 juillet 2026 à Magné
Un festival riche en nouveautés et encore plus vivant !
Restauration sur place samedi & dimanche en continu (frites, saucisses, sandwichs)
Samedi soir dès 19h00 apéro-jazz suivi d’un dîner-concert
Exposition à Magné (18 & 19 juillet)
sous un Tivoli sécurisé Exposition/vente dédiée aux artistes primés lors des éditions précédentes.
Au Four Pontet Exposition exceptionnelle de Christoff Debusschere, président du jury et peintre officiel de la Marine. .
49 Grande Rue Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 02 40 contact@festivalpeinturemagne.com
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English : 38ème édition du Festival International de peinture de Magné
L’événement 38ème édition du Festival International de peinture de Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin
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