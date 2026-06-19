Festival Sur La Comète à Magné Magné vendredi 10 juillet 2026.

Magné

Festival Sur La Comète à Magné

267 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Le Festival sur la Comète est un événement pluri-artistique sur trois jours. Il se déroulera les 10, 11 et 12 juillet 2026 à Magné.

Le vendredi soir sera l’occasion parfaite pour découvrir les différents arts qui s’entremêlent dans notre association. Cette soirée comptera également l’ouverture du village associatif !

Le samedi sera consacré aux arts vivants avec des performances de cirque, danse, théâtre d’improvisation et une fin de soirée musicale, de quoi danser jusqu’au bout de la nuit !

Le dimanche quant à lui, se déroulera sous les auspices de la transmission et du partage avec des ateliers d’initiations, précédés de spectacles destinés au jeune public et aux familles.

Sur place et à prix tout doux durant ces trois jours, vous trouverez une buvette ainsi qu’une chouette cantine autogérée (à partir du samedi) pour ravir vos papilles ! .

267 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine alunissons79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Sur La Comète à Magné

L’événement Festival Sur La Comète à Magné Magné a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin