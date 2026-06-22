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Atelier aquarelle botanique Magné

Atelier aquarelle botanique Magné

Atelier aquarelle botanique Magné jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Parc de la Belle
Ville
86160 Magné
Département
Vienne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit

Magné

Atelier aquarelle botanique

Parc de la Belle Magné Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Après un temps d’observation de la nature, prenez les pinceaux et laissez-vous guider par la pédagogie d’Aquaroline.

Accessible à tous dès 7 ans (débutants comme inités)
Gratuit et sur inscription Nombre de place limité.   .

Parc de la Belle Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73  officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Atelier aquarelle botanique

L’événement Atelier aquarelle botanique Magné a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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