Atelier aquarelle botanique Magné
Atelier aquarelle botanique Magné jeudi 16 juillet 2026.
Magné
Atelier aquarelle botanique
Parc de la Belle Magné Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Après un temps d’observation de la nature, prenez les pinceaux et laissez-vous guider par la pédagogie d’Aquaroline.
Accessible à tous dès 7 ans (débutants comme inités)
Gratuit et sur inscription Nombre de place limité. .
Parc de la Belle Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr
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English : Atelier aquarelle botanique
L’événement Atelier aquarelle botanique Magné a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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