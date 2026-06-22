Magné

Atelier aquarelle botanique

Parc de la Belle Magné Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Après un temps d’observation de la nature, prenez les pinceaux et laissez-vous guider par la pédagogie d’Aquaroline.

Accessible à tous dès 7 ans (débutants comme inités)

Gratuit et sur inscription Nombre de place limité. .

Parc de la Belle Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Atelier aquarelle botanique

L’événement Atelier aquarelle botanique Magné a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou