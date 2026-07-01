Visite guidée de la chapelle Sainte-Macrine à Magné, Chapelle Sainte-Macrine, Magné

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Sainte-Macrine à Magné 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Macrine Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le Marais poitevin, la butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédé, est un lieu de pèlerinage reconnu dès 936. Les travaux de construction de la chapelle actuelle se sont arrêtés vers 1904.

À l’intérieur, les visiteurs pourront notamment découvrir une statue en pierre représentant Macrine, patronne du Marais, réalisée en 1926 par deux artistes locaux, ainsi qu’un tableau de 1806 peint par Mlle Pauline de Cugnac d’Épannes.

Les documents collectés depuis 1977 seront également mis à la disposition des visiteurs.

Chapelle Sainte-Macrine Route de la chapelle, 79460 Magné Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 09 00 70 Lieu de pèlerinage reconnu dès le Xᵉ siècle, la butte Sainte-Macrine de Magné occupe une place importante dans l’histoire religieuse et spirituelle du Marais poitevin. Plusieurs sanctuaires s’y sont succédé au fil des siècles, témoignant de l’ancienneté de la dévotion portée à sainte Macrine, patronne du Marais.

La chapelle actuelle, construite entre 1896 et 1900, conserve plusieurs éléments remarquables. À l’intérieur, une statue en pierre réalisée en 1926 par deux artistes locaux représente sainte Macrine. Le lieu abrite également un tableau daté de 1806, récemment restauré, peint par Mlle de Cugnac d’Épannes.

Entre mémoire religieuse, patrimoine local et attachement populaire, la butte Sainte-Macrine demeure un site emblématique de Magné et de l’identité du Marais. Parking.

Dans le Marais Poitevin, la butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédés, est un lieu de pèlerinage déjà reconnu en 936. Les travaux de construction de la chapelle se sont…

© Anne Marie FAVREAU