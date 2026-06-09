CHRISTOPHE ANDRÉ SALLE HORIZON Muret

Muret

CHRISTOPHE ANDRÉ

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Une psychologie du bonheur!

Retrouver le lien à soi, aux autres et au monde.

Qu’est-ce que le bonheur ? Que disent la philosophie et la science à son propos ? Comment s’en rapprocher ? Peut-on être heureux malgré l’adversité, la maladie, l’injustice, l’état du monde ?

La conférence, animée par Jocelin Morisson (auteur, rédacteur en chef de Natives), abordera ces questions, et montrera comment bien souvent le bonheur est une histoire de liens lien à soi, lien aux autres et lien au monde.

Christophe André a écrit sur ce thème

Vivre heureux, psychologie du bonheur. Éditions Odile Jacob, 2001.

De l’art du bonheur, 25 leçons pour vivre heureux. Éditions de L’Iconoclaste, 2006.

Les états d’âme, un apprentissage de la sérénité. Éditions Odile Jacob, 2009.

Et n’oublie pas d’être heureux. Abécédaire de psychologie positive. Éditions Odile Jacob, 2016.

Christophe André est psychiatre et auteur, pionnier de la méditation en France dans le traitement des troubles émotionnels. Ancien praticien à l’hôpital Sainte-Anne, il a contribué à rendre accessibles au grand public des approches issues de la pleine conscience.

Ses ouvrages rencontrent un grand succès en France et à l’international, alliant rigueur scientifique, pédagogie et sensibilité. 20 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

A psychology of happiness!

Reconnect with yourself, others and the world.

L’événement CHRISTOPHE ANDRÉ Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE