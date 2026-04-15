Christophe Maé en tournée, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
Christophe Maé en tournée, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain dimanche 8 novembre 2026.
Christophe Maé en tournée 8 novembre 2026 et 28 janvier 2027 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique
40 € à 85 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T18:00:00+01:00 – 2026-11-08T20:00:00+01:00
Fin : 2027-01-28T20:00:00+01:00 – 2027-01-28T22:00:00+01:00
Concert
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026 et 2027.
Concerts :
Dimanche 8 novembre 2026 à 18h (complet)
Jeudi 28 janvier 2027 à 20h
Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/CHRISTOPHE%20MAE-21319 »}]
Concert Zénith
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