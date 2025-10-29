Christophe Maé Antarès Arena Le Mans

Christophe Maé

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Christophe Maé de retour à Antarès Le Mans !

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.

RDV Dimanche 27 septembre 2026 à 18h à Antarès Arena !

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole. .

English :

Christophe Maé returns to Antarès Le Mans!

German :

Christophe Maé wieder bei Antarès Le Mans!

Italiano :

Christophe Maé torna all’Antarès Le Mans!

Espanol :

¡Christophe Maé vuelve al Antarès Le Mans!

