Christophe Maé Antarès Arena Le Mans
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Début : 2026-09-27 18:00:00
2026-09-27
Christophe Maé de retour à Antarès Le Mans !
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.
RDV Dimanche 27 septembre 2026 à 18h à Antarès Arena !
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole. .
English :
Christophe Maé returns to Antarès Le Mans!
German :
Christophe Maé wieder bei Antarès Le Mans!
Italiano :
Christophe Maé torna all’Antarès Le Mans!
Espanol :
¡Christophe Maé vuelve al Antarès Le Mans!
