CHRISTOPHE MAE ZENITH DE PAU Pau
CHRISTOPHE MAE ZENITH DE PAU Pau vendredi 2 octobre 2026.
CHRISTOPHE MAE
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
English : CHRISTOPHE MAE
German : CHRISTOPHE MAE
Italiano :
Espanol : CHRISTOPHE MAE
L’événement CHRISTOPHE MAE Pau a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pau