CHRISTOPHE MAE ZENITH DE PAU Pau

CHRISTOPHE MAE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : CHRISTOPHE MAE

German : CHRISTOPHE MAE

Italiano :

Espanol : CHRISTOPHE MAE

L’événement CHRISTOPHE MAE Pau a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pau