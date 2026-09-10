Chroniques d’une exploratrice, La Paillette, Rennes

Informations pratiques

Chroniques d’une exploratrice Jeudi 5 novembre, 20h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:15:00+01:00

Existe-t-il un continuum secret entre une vidéo de chat sur YouTube et le fin fond d’un forum néo-nazi ?Chroniques d’une exploratriceparcourt les nouveaux récits qui grandissent sur les réseaux et interroge la façon dont ils opèrent pour fragmenter nos regards sur le monde.

Du projet volontairement ingénu de créer un « spectacle sur internet » au vertige d’une dérive au coeur des sphères complotistes, Chroniques d’une exploratrice campe le récit d’une expérience qui tourne mal. Ici, échapper à l’algorithme et sortir de sa zone de confort, c’est se confronter à la menace tangible d’une extrême-droite déployant des trésors d’imagination pour tordre le réel.

Dans ce « seule en scène » drôle et terrifiant, entre témoignage et autofiction, Alice Gozlan mobilise les moyens du théâtre et les outils du numérique pour raconter le versant caché d’Internet et inviter à la résistance.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/chroniques-d-une-exploratrice »}]

Un « seule en scène » mêlant théâtre et numérique explore les récits fragmentés sur Internet et la menace des sphères complotistes. Théâtre immersif et documentaire Outils du numérique

Marjolaine Mansot