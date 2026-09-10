Chronomédie, Maison de Quartier La Touche, Rennes
dimanche 11 octobre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes
Informations pratiques
Chronomédie Dimanche 11 octobre, 17h00 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine
Libre participation « au chapeau »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Le Temps !
Qu’est-ce que le temps ?
Grave question que tout le monde se pose un jour, et surtout la nuit.
Le fameux Professeur O’Clock, expert en discours métaphysique, traitera de cette question avec sérieux et compétence.
Mais, le clown qui l’habite risque de surgir pour raconter une toute autre histoire…
Création : Pierre Fauchille et Michel Jayat
Jeu : Pierre Fauchille
Mise en scène : Loïc Baylacq
Libre participation » au chapeau »
Durée : 50 minutes
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ Métro A – Arrêt Anatole France
Conférence clownesque du fameux Professeur O’Clock
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