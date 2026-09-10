Chronomédie, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Informations pratiques

Chronomédie Dimanche 11 octobre, 17h00 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Libre participation « au chapeau »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Le Temps !

Qu’est-ce que le temps ?

Grave question que tout le monde se pose un jour, et surtout la nuit.

Le fameux Professeur O’Clock, expert en discours métaphysique, traitera de cette question avec sérieux et compétence.

Mais, le clown qui l’habite risque de surgir pour raconter une toute autre histoire…

Création : Pierre Fauchille et Michel Jayat

Jeu : Pierre Fauchille

Mise en scène : Loïc Baylacq

Libre participation » au chapeau »

Durée : 50 minutes

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ Métro A – Arrêt Anatole France

Conférence clownesque du fameux Professeur O’Clock