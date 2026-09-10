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Chronomédie, Maison de Quartier La Touche, Rennes

dimanche 11 octobre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes

Chronomédie, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Maison de Quartier La Touche
Adresse
6 rue cardinal Paul Gouyon
Ville
35706 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Libre participation "au chapeau"

Chronomédie Dimanche 11 octobre, 17h00 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Libre participation « au chapeau »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Le Temps !
Qu’est-ce que le temps ?
Grave question que tout le monde se pose un jour, et surtout la nuit.
Le fameux Professeur O’Clock, expert en discours métaphysique, traitera de cette question avec sérieux et compétence.
Mais, le clown qui l’habite risque de surgir pour raconter une toute autre histoire…

Création : Pierre Fauchille et Michel Jayat
Jeu : Pierre Fauchille
Mise en scène : Loïc Baylacq

Libre participation » au chapeau »
Durée : 50 minutes

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ Métro A – Arrêt Anatole France
Conférence clownesque du fameux Professeur O’Clock

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