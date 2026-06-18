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Ch’tites histoires berguoises Bergues

Ch’tites histoires berguoises Bergues vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Porte de Bierne

Ville : 59380 Bergues

Département : Nord

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Bergues

Ch’tites histoires berguoises

Porte de Bierne Bergues Nord

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Spectacle historique dans un des monuments des remparts de Bergues.
Spectacle historique dans un des monuments des remparts de Bergues.   .

Porte de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France   baladins@bbox.fr

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English :

Historical reenactment at one of the monuments along the ramparts of Bergues.

L’événement Ch’tites histoires berguoises Bergues a été mis à jour le 2026-06-18 par Terre de Flandre Tourisme

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