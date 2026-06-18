Bergues

Ch’tites histoires berguoises

Porte de Bierne Bergues Nord

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Spectacle historique dans un des monuments des remparts de Bergues.

Spectacle historique dans un des monuments des remparts de Bergues. .

Porte de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France baladins@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Historical reenactment at one of the monuments along the ramparts of Bergues.

L’événement Ch’tites histoires berguoises Bergues a été mis à jour le 2026-06-18 par Terre de Flandre Tourisme