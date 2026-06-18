Ch’tites histoires berguoises Bergues
Ch’tites histoires berguoises Bergues vendredi 10 juillet 2026.
Bergues
Ch’tites histoires berguoises
Porte de Bierne Bergues Nord
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-11 21:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Spectacle historique dans un des monuments des remparts de Bergues.
Spectacle historique dans un des monuments des remparts de Bergues. .
Porte de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France baladins@bbox.fr
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English :
Historical reenactment at one of the monuments along the ramparts of Bergues.
L’événement Ch’tites histoires berguoises Bergues a été mis à jour le 2026-06-18 par Terre de Flandre Tourisme
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