CHU Healthtech Connexion Day #4 Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement
CHU Healthtech Connexion Day #4 Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement mardi 1 décembre 2026.
Lyon 6e Arrondissement
CHU Healthtech Connexion Day #4
Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-01
Le CHU x HealthTech Connexion Day devient le point de convergence reconnu entre les CHU, les startups, les industriels, les institutionnels et les financeurs.
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Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The CHU x HealthTech Connexion Day has become the recognized point of convergence between CHU, startups, industrialists, institutions and funders.
L’événement CHU Healthtech Connexion Day #4 Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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