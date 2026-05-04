CHU Healthtech Connexion Day #4 Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement

Lyon 6e Arrondissement

CHU Healthtech Connexion Day #4

Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-01

Le CHU x HealthTech Connexion Day devient le point de convergence reconnu entre les CHU, les startups, les industriels, les institutionnels et les financeurs.

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Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The CHU x HealthTech Connexion Day has become the recognized point of convergence between CHU, startups, industrialists, institutions and funders.

L’événement CHU Healthtech Connexion Day #4 Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme