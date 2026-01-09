Spectacul’Art Berger Story Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Spectacul’Art Berger Story
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Début : 2026-09-27 20:00:00
2026-09-27
Berger Story propose un hommage musical à Michel Berger porté par le Chœur Spectacul’Art. Plusieurs centaines de choristes, musiciens live et mise en scène vocale de Vincent Fuchs célèbrent les grands titres du compositeur
.
English :
Berger Story is a musical tribute to Michel Berger by the Ch?ur Spectacul’Art. Several hundred choristers, live musicians and Vincent Fuchs’ vocal staging celebrate the composer’s greatest hits
