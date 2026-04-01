Salon Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs, Salon Santé Social et paramédical, Salon Formations artistiques et communication Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement
Salon Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs, Salon Santé Social et paramédical, Salon Formations artistiques et communication Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement samedi 14 novembre 2026.
Lyon 6e Arrondissement
Salon Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs, Salon Santé Social et paramédical, Salon Formations artistiques et communication
Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Les salons de l’Etudiant, espaces de rencontres privilégiés entre les jeunes et les principaux acteurs de l’enseignement supérieur, apportent des réponses claires et personnalisées sur les études et les métiers.
.
Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Etudiant student fairs are the ideal meeting places for young people and the main players in higher education, providing clear, personalized answers to questions about studies and careers.
L’événement Salon Grandes Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs, Salon Santé Social et paramédical, Salon Formations artistiques et communication Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-28 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme