Congrès annuel autisme France Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement
Congrès annuel autisme France Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement samedi 21 novembre 2026.
Congrès annuel autisme France
Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
En décembre 1991, Autisme France organise sa première Journée Nationale à Paris, sous le thème Autisme et éducation , et permet aux parents de se rencontrer, d’échanger et de s’informer auprès des professionnels spécialisés en autisme.
.
Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 93 46 01 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In December 1991, Autisme France organized its first National Day in Paris, on the theme of Autism and Education , enabling parents to meet, exchange ideas and learn from professionals specializing in autism.
L’événement Congrès annuel autisme France Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-02 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme