Chypre, l’Europe et le Proche Orient, Médiathèque La Source, Le Bouscat

Chypre, l’Europe et le Proche Orient Lundi 4 mai, 19h00 Médiathèque La Source Gironde

Un moment de convivialité vous attend après la conférence

Réservation conseillée : europebordeaux@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T19:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T19:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00

Chypre, l’Europe et le Proche Orient

Un voyage culturel et historique

Animée par Mme Evanguélia MICHAELOUDES-MONTARNIER, Consule honoraire de Chypre.

Médiathèque La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « europebordeaux@gmail.com »}]

Conférence inaugurale de la Fête de l’Europe