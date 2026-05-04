Chypre, l’Europe et le Proche Orient, Médiathèque La Source, Le Bouscat
Chypre, l’Europe et le Proche Orient, Médiathèque La Source, Le Bouscat lundi 4 mai 2026.
Chypre, l’Europe et le Proche Orient Lundi 4 mai, 19h00 Médiathèque La Source Gironde
Un moment de convivialité vous attend après la conférence
Réservation conseillée : europebordeaux@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T19:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T19:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00
Chypre, l’Europe et le Proche Orient
Un voyage culturel et historique
Animée par Mme Evanguélia MICHAELOUDES-MONTARNIER, Consule honoraire de Chypre.
Médiathèque La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « europebordeaux@gmail.com »}]
Conférence inaugurale de la Fête de l’Europe