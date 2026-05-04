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Chypre, l’Europe et le Proche Orient, Médiathèque La Source, Le Bouscat

Chypre, l’Europe et le Proche Orient, Médiathèque La Source, Le Bouscat

Chypre, l’Europe et le Proche Orient, Médiathèque La Source, Le Bouscat lundi 4 mai 2026.

Lieu : Médiathèque La Source

Adresse : Place Gambetta, 33110 Le Bouscat

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Tarif : Un moment de convivialité vous attend après la conférence Réservation conseillée : europebordeaux@gmail.com

Chypre, l’Europe et le Proche Orient Lundi 4 mai, 19h00 Médiathèque La Source Gironde

Un moment de convivialité vous attend après la conférence
Réservation conseillée : europebordeaux@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T19:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T19:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00

Chypre, l’Europe et le Proche Orient

Un voyage culturel et historique

Animée par Mme Evanguélia MICHAELOUDES-MONTARNIER, Consule honoraire de Chypre.

Médiathèque La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « europebordeaux@gmail.com »}]
Conférence inaugurale de la Fête de l’Europe

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