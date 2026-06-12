Ciap art cyanotype Ciap Lapurdum Bayonne
Ciap art cyanotype Ciap Lapurdum Bayonne mercredi 5 août 2026.
Bayonne
Ciap art cyanotype
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Plantes cueillies, lumière du soleil, magie de l’impression.
Initiez-vous au cyanotype, un ancien procédé photographique qui relève en bleu profond les empreintes végétales. Une expérience à la croisée de l’art, de la science et du patrimoine naturel. .
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
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English : Ciap art cyanotype
L’événement Ciap art cyanotype Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
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