Ciap art cyanotype Ciap Lapurdum Bayonne

Bayonne

Ciap art cyanotype

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Plantes cueillies, lumière du soleil, magie de l’impression.

Initiez-vous au cyanotype, un ancien procédé photographique qui relève en bleu profond les empreintes végétales. Une expérience à la croisée de l’art, de la science et du patrimoine naturel. .

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

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English : Ciap art cyanotype

L’événement Ciap art cyanotype Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne