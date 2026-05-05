Cidrerie Distillerie Pelletier La Chapelle-Huon
Cidrerie Distillerie Pelletier La Chapelle-Huon samedi 6 juin 2026.
La Chapelle-Huon
Cidrerie Distillerie Pelletier
La MAISON BRULEE La Chapelle-Huon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Portes Ouvertes Marché de Producteurs
Visite découverte, marché, animations .
La MAISON BRULEE La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 58 66 distilleriepelletier@outlook.fr
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English :
Open House Farmers’ Market
L’événement Cidrerie Distillerie Pelletier La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72