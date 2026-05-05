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Cidrerie Distillerie Pelletier La Chapelle-Huon

Cidrerie Distillerie Pelletier La Chapelle-Huon samedi 6 juin 2026.

Adresse : La MAISON BRULEE

Ville : 72310 La Chapelle-Huon

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Chapelle-Huon

Cidrerie Distillerie Pelletier

La MAISON BRULEE La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Portes Ouvertes Marché de Producteurs
Visite découverte, marché, animations   .

La MAISON BRULEE La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 58 66  distilleriepelletier@outlook.fr

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English :

Open House Farmers’ Market

L’événement Cidrerie Distillerie Pelletier La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72

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