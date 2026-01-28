Portes ouvertes marché de producteurs La Chapelle-Huon
Portes ouvertes marché de producteurs La Chapelle-Huon samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes marché de producteurs
La Maison brûlée La Chapelle-Huon Sarthe
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-06 2026-06-07
Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 18h.
Marché de producteurs
Démonstration de distillation
Fabrication de pain et bourdons à l’ancienne
Visite découverte en déambulation dans les vergers
Activités pour les enfants
Entrée gratuite .
La Maison brûlée La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 distilleriepelletier@outlook.fr
English :
Saturday, 2:30 pm to 6 pm and Sunday, 9:30 am to 6 pm.
L’événement Portes ouvertes marché de producteurs La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-01-28 par Bureau d’information touristique de Vibraye