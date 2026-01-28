Portes ouvertes marché de producteurs La Chapelle-Huon

Portes ouvertes marché de producteurs

La Maison brûlée La Chapelle-Huon Sarthe

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-06 2026-06-07

Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 18h.

Marché de producteurs

Démonstration de distillation

Fabrication de pain et bourdons à l’ancienne

Visite découverte en déambulation dans les vergers

Activités pour les enfants

Entrée gratuite .

La Maison brûlée La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 distilleriepelletier@outlook.fr

English :

Saturday, 2:30 pm to 6 pm and Sunday, 9:30 am to 6 pm.

