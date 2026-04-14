Portes ouvertes – Marché de producteurs, La Maison Brûlée, La Chapelle-Huon

Portes ouvertes – Marché de producteurs 6 et 7 juin La Maison Brûlée Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Cidrerie Distillerie Pelletier vous accueille le temps d’un weekend pour un Marché de procucteurs à l’occasion de leurs portes ouvertes.

Au programme :

– Dégustation et Vente de l’ensemble de la production de la cidrerie-distillerie Pelletier

– Visite découverte en déambulation dans les vergers à différents horaires

– Démonstration de Distillation

– Fabrication de pains à l’ancienne

– Jeu découverte pour les enfants pour les 4 – 10 ans

Le dimanche midi, nous proposons un repas 100% local sur réservation.

Nouveautés 2026 : « La Roue des surprises »

Pour chaque achat chez un producteur, le client se verra offrir un ticket à gratter pour faire tourner la Roue des surprises, de nombreux cadeaux à gagner !

La Maison Brûlée 72310 La Chapelle-Huon La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « distilleriepelletier@outlook.fr »}]

Portes ouvertes – Marché de producteurs – Visite découverte Cidrerie Distillerie

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