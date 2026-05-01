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Soirée karaoké La Chapelle-Huon

Soirée karaoké La Chapelle-Huon vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Place de l'école

Ville : 72310 La Chapelle-Huon

Département : Sarthe

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Chapelle-Huon

Soirée karaoké

Place de l’école La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Au programme
– Karaoké (avec ou sans talent, mais toujours avec bonne humeur !)
– Buvette
– Planches apéro & casse-croutes

Que vous soyez une star de la salle de bain, un pro du micro ou juste là pour encourager (ou rigoler ), cette soirée est faite pour vous !

Venez pousser la chansonnette, partager un bon moment et mettre l’ambiance tous ensemble !

Et qui sait… la prochaine Céline Dion se cache peut-être à la Chapelle-Huon !

On vous attend nombreux   .

Place de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53  ophelie.dhez@gmail.com

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English :

L’événement Soirée karaoké La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays Perche Sarthois

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