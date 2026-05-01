La Chapelle-Huon

Soirée karaoké

Place de l’école La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Au programme

– Karaoké (avec ou sans talent, mais toujours avec bonne humeur !)

– Buvette

– Planches apéro & casse-croutes

Que vous soyez une star de la salle de bain, un pro du micro ou juste là pour encourager (ou rigoler ), cette soirée est faite pour vous !

Venez pousser la chansonnette, partager un bon moment et mettre l’ambiance tous ensemble !

Et qui sait… la prochaine Céline Dion se cache peut-être à la Chapelle-Huon !

On vous attend nombreux .

Place de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 ophelie.dhez@gmail.com

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English :

L’événement Soirée karaoké La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays Perche Sarthois