Soirée karaoké La Chapelle-Huon
Soirée karaoké La Chapelle-Huon vendredi 22 mai 2026.
La Chapelle-Huon
Soirée karaoké
Place de l’école La Chapelle-Huon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Au programme
– Karaoké (avec ou sans talent, mais toujours avec bonne humeur !)
– Buvette
– Planches apéro & casse-croutes
Que vous soyez une star de la salle de bain, un pro du micro ou juste là pour encourager (ou rigoler ), cette soirée est faite pour vous !
Venez pousser la chansonnette, partager un bon moment et mettre l’ambiance tous ensemble !
Et qui sait… la prochaine Céline Dion se cache peut-être à la Chapelle-Huon !
On vous attend nombreux .
Place de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 84 29 53 ophelie.dhez@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée karaoké La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays Perche Sarthois