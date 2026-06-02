Ciel gris, âmes aigries, corps maigris, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Ciel gris, âmes aigries, corps maigris Samedi 20 juin, 15h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:45:00+02:00

Une performance artistique sensible, explorant la dépression comme expérience corporelle, mentale et sociale. Ange Kayifa interroge la difficulté de nommer le grand chagrin, de le reconnaître, de l’assumer publiquement, et pose la question : qui a le droit d’être vulnérable ?

À partir de 14 ans

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Une performance artistique sensible, explorant la dépression comme expérience corporelle, mentale et sociale.

© Maurine Tric