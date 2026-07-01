CIEL MON AMI boulevard du Front de mer Portiragnes
dimanche 26 juillet 2026 · boulevard du Front de mer · Portiragnes
Informations pratiques
Portiragnes
CIEL MON AMI
boulevard du Front de mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-16
Ciel Mon Ami vous propose de découvrir les protubérances du Soleil avec des télescopes adaptés. Le temps d’une soirée, voyagez dans le système solaire grâce aux vidéos de la NASA et venez observer le ciel, les étoiles, la Lune, etc…
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boulevard du Front de mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51
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English :
Ciel Mon Ami invites you to explore the Sun’s prominences using specially adapted telescopes. For one evening, take a journey through the solar system with NASA videos and come observe the sky, the stars, the Moon, and more…
L’événement CIEL MON AMI Portiragnes a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
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