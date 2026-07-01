Informations pratiques

Portiragnes

CIEL MON AMI

boulevard du Front de mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-16

Ciel Mon Ami vous propose de découvrir les protubérances du Soleil avec des télescopes adaptés. Le temps d’une soirée, voyagez dans le système solaire grâce aux vidéos de la NASA et venez observer le ciel, les étoiles, la Lune, etc…

.

boulevard du Front de mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciel Mon Ami invites you to explore the Sun’s prominences using specially adapted telescopes. For one evening, take a journey through the solar system with NASA videos and come observe the sky, the stars, the Moon, and more…

L’événement CIEL MON AMI Portiragnes a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34