Cielbleu Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 19:30 – 23:59
Gratuit : non 25€ Billetterie Adulte, Etudiant
Cielbleu | Concert | Rap, popCielbleu est un rappeur nantais mêlant rap mélancolique et pop optimiste, frôlant parfois avec le spoken word. Ses textes sont aussi poétiques que légers, aussi humoristiques que tristes. Dans la musique de Cielbleu, les influences sont diverses : la sensibilité de Tame Impala et Frank Ocean couplée à des univers plus rugueux, hérité du rap indépendant, avec des prods aux couleurs de MF DOOM. Cielbleu, c’est l’alliance de la sensibilité et de la technique, une écriture aérienne posée sur des beats qui brouillent les frontières entre rap, soul et jazz. La veille de sa venue à Trempo, il dévoilera son single Scotch Coquelicot, issu d’un nouveau projet prévu pour 2026.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://shotgun.live/fr/events/cielbleu-nantes
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