Cimetière Miséricorde – Visite guidée, Cimetière Miséricorde, Nantes

Cimetière Miséricorde – Visite guidée 2 mai – 20 juin, certains samedis Cimetière Miséricorde Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

L’art funéraire depuis le XIXe siècle.

Surnommé aujourd’hui « le Père-Lachaise nantais », le cimetière Miséricorde s’articule comme une ville dans la ville et abrite les sépultures des personnalités célèbres.

L’art funéraire, allant du XIXe siècle à aujourd’hui, se révèle être d’une grande richesse.

L’empreinte des architectes et artistes nantais se traduit aujourd’hui par les nombreux bronzes, bustes, portraits en médaillons et autres éléments décoratifs. Miséricorde devient un véritable musée des codes sociaux, reflet des modes architecturales et funéraires du siècle.

À l’occasion du Voyage à Nantes 2022, l’artiste Pascal Convert installe l’œuvre permanente Miroirs des temps, à l’image d’un memento mori protecteur et apaisant, dans ce lieu où la nature est déjà amenée à retrouver une place.

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous devant l’entrée du cimetière

Visite difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite (information auprès de l’équipe d’accueil du Voyage à Nantes)

Cimetière Miséricorde 4 Rue de la Pelleterie, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]

Visite guidée Le Voyage à Nantes. LVAN Le Voyage à Nantes

Miroirs des temps de Pascal Convert – Cimetière Miséricorde © Martin Argyroglo – Le Voyage à Nantes