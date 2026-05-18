Ciné à croquer Bonjour l’été Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Ciné à croquer Bonjour l’été Rue de la Fraternité Monsempron-Libos mercredi 3 juin 2026.
Monsempron-Libos
Ciné à croquer Bonjour l’été
Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Un petit déj’, une petite histoire et la projection de Bonjour l’été.
Ce programme de 6 courts métrages vous embarque dans des récits ensoleillés, drôles et poétiques, où chaque instant réserve son lot de surprises. Un séjour familial qui vire au comique, une expédition en kayak semée d’embûches, un marque-page porté par le vent ou encore une pieuvre un peu trop maniaque…
A partir de 3 ans.
Durée 50 minutes. .
Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Ciné à croquer Bonjour l’été
L’événement Ciné à croquer Bonjour l’été Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne