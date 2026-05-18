Ciné à croquer Bonjour l’été Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Ciné à croquer Bonjour l’été

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un petit déj’, une petite histoire et la projection de Bonjour l’été.

Ce programme de 6 courts métrages vous embarque dans des récits ensoleillés, drôles et poétiques, où chaque instant réserve son lot de surprises. Un séjour familial qui vire au comique, une expédition en kayak semée d’embûches, un marque-page porté par le vent ou encore une pieuvre un peu trop maniaque…

A partir de 3 ans.

Durée 50 minutes. .

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

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English : Ciné à croquer Bonjour l’été

L’événement Ciné à croquer Bonjour l’été Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne