Les Nuits en or Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Les Nuits en or

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:45:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’Académie des César et le Liberty vous invitent à découvrir Les Nuits en Or, un programme dédié aux courts métrages récompensés par l’ensemble des Académies de Cinéma du monde !

Durée 2h. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

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English : Les Nuits en or

L’événement Les Nuits en or Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne