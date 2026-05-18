Les Nuits en or Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Les Nuits en or Rue de la Fraternité Monsempron-Libos vendredi 5 juin 2026.
Monsempron-Libos
Les Nuits en or
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:45:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’Académie des César et le Liberty vous invitent à découvrir Les Nuits en Or, un programme dédié aux courts métrages récompensés par l’ensemble des Académies de Cinéma du monde !
Durée 2h. .
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Les Nuits en or
L’événement Les Nuits en or Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne