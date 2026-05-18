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Les Petites Bobines Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Les Petites Bobines Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Les Petites Bobines Rue de la Fraternité Monsempron-Libos samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue de la Fraternité

Adresse : Cinéma Le Liberty

Ville : 47500 Monsempron-Libos

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Monsempron-Libos

Les Petites Bobines

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Découvrez sur grand écran les réalisations de l’année des enfants du territoires (maternelles/primaires/centres de loisirs).
16h Goûter offert.
16h30 Projection des films réalisés par les enfants du territoire.   .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 

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English : Les Petites Bobines

L’événement Les Petites Bobines Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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