Les Petites Bobines Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Les Petites Bobines

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez sur grand écran les réalisations de l’année des enfants du territoires (maternelles/primaires/centres de loisirs).

16h Goûter offert.

16h30 Projection des films réalisés par les enfants du territoire. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petites Bobines

L’événement Les Petites Bobines Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne