Les Petites Bobines Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Les Petites Bobines Rue de la Fraternité Monsempron-Libos samedi 6 juin 2026.
Monsempron-Libos
Les Petites Bobines
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez sur grand écran les réalisations de l’année des enfants du territoires (maternelles/primaires/centres de loisirs).
16h Goûter offert.
16h30 Projection des films réalisés par les enfants du territoire. .
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Les Petites Bobines
L’événement Les Petites Bobines Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne